Zahlen für den Kreis : 572 Corona-Fälle sind aktuell im Rhein-Kreis bestätigt

Rhein-Kreis 25 Menschen werden im Rhein-Kreis Neuss derzeit mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus behandelt. Das sind zwei mehr als am Vortag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 47,4.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 259 (Vortag: 249) in Neuss, 80 (74) in Grevenbroich, 61 (59) in Meerbusch, 58 (54) in Jüchen, 52 (52) in Dormagen, 37 (37) in Kaarst, 21 (21) in Korschenbroich und 4 (4) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 47,4 (46,2).