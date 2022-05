Film ab in Leverkusen : Anmeldung zu Schulkinowochen läuft

Leverkusen Die Schüler können nach den Vorführungen mit Filmschaffenden und Cineasten ins Gespräch kommen. Das Kinopolis, das Kommunale Kino der VHS und das Scala Cinema in Leverkusen zeigen ab dem 30. Mai insgesamt 20 Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme.

Ein besonderes Highlight sind Begegnungen mit Filmschaffenden. Auf der Grundlage wahrer historischer Ereignisse zeigt Regisseur Tobias Wiemann in seinem Familien-Abenteuerfilm „Der Pfad“ (5.-8. Klasse) die Flucht eines 12-Jährigen vor den Nazis über die Pyrenäen. Im Anschluss an die Filmvorführung am 1. Juni um 9 Uhr im Kommunalen Kino (Forum) steht der Filmtonmeister Christoph Schilling Rede und Antwort. Am 9. Juni ist Thomas Wendrich, der Drehbuchautor von „Je suis Karl“ (ab 10. Klasse) im Anschluss an die 9-Uhr-Vorstellung zu Gast. In dem deutschen Polit- und Gesellschaftsdrama spielt Luna Wedler die Überlebende eines Terroranschlags. Sie schließt sich einer Jugendbewegung an, die die Macht im Land übernehmen will.