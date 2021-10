Freizeitanlage in Holzbüttgen : SPD fehlen Verkehrsschilder an neuer Anlage am Bruchweg

SPD fehlen Verkehrsschilder an neuer Anlage am Bruchweg

An der Sportanlage am Bruchweg sollen weitere Verkehrsschilder aufgestellt werden. Foto: Stephan Seeger

Holzbüttgen Die neue Sport- und Freizeitanlage am Bruchweg in Holzbüttgen wird gut angenommen. Doch beim Verlassen der Straße sieht die SPD noch Nachbesserungsbedarf. Es gelte, Unfällen vorzubeugen.

Die Auslastung der neuen Sport- und Freizeitanlage am Bruchweg in Holzbüttgen ist erfreulich. Davon konnten sich die Mitglieder des Sportausschusses vor ihrer jüngsten Sitzung, bei der auch die Teilnehmer des Schülerpraktikums dabei waren, selbst ein Bild machen. Doch nach dem Termin ist Fariedt Anoune (SPD) aufgefallen, dass Verkehrsschilder fehlen: „Es ist eine neue Sportanlage, die auch sehr gut besucht ist. Ich finde, da müssen Verkehrsschilder hin.“

Er schlägt vor, in jede Richtung ein Schild „Achtung Kinder“ und ein „Tempo 30“-Schild aufzustellen. „Die Kinder kommen da rausgeschossen, vielleicht kann man noch einmal darauf hinweisen“, führte Anoune weiter aus. Sportdezernent Sebastian Semmler: „Wir schauen uns das selbstverständlich an. Wir haben da noch ein, zwei Baustellen, die wir im Rahmen der Feinjustierung noch abarbeiten müssen“, so Semmler. Gerade in den Ferien haben auf der Anlage viele Kinder gespielt, vor allem die neue Pumptrack-Strecke kam bei den Jugendlichen sehr gut an. Beim Verlassen der Anlage laufen die Jugendlichen direkt auf eine Straße zu, da sind Unfälle nicht auszuschließen. Rund zwei Wochen nach dem Sportausschuss sind noch keine weiteren Verkehrsschilder am Bruchweg zu sehen.