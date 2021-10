Politik in Kaarst : Senioren Union bestätigt Vorstand

Kaarst Die Mitglieder setzen auf Kontinuität mit Theo Thissen an der Spitze. Als Gast bei der Jahreshauptversammlung würdigte Bürgermeisterin Uschi Baum das Engagement, sprach aber auch die knappe Kassenlage der Stadt an.

Bürgermeisterin Uschi Baum nannte die Kaarster Senioren Union „eine wichtige Gruppe in unserer Stadt“. Sie machte zugleich deutlich, dass die Haushaltslage angespannt ist: „Wir müssen 1,5 Millionen Euro im Jahr, um nicht in die Haushaltssicherung zu geraten.“ Der CDU-Vorsitzende Christian Horn-Heinemann sprach von einer „starken Kraft“ und kündigte die Entwicklung eines Ideenaustauschs zwischen Jung und Alt an. „Wir zählen auf eure Mitarbeit, damit die CDU vor Ort wieder sichtbarer wird“, erklärte der 2. Vorsitzende Guido Otterbein. Und er kündigte zwei Termine seiner Partei an: „Am 27. Oktober findet die Mitgliederversammlung statt und am 9. Januar der Neujahrsempfang.“