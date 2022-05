Galerie Splettstößer in Kaarst : Künstlerpaar Droese stellt Werke aus

Galerie Splettstößer in Kaarst

Kaarst „Selbstportrait ohne Selbst“ heißt die Ausstellung vom Künstlerpaar Irmel und Felix Droese, die am Sonntag in der Galerie Splettstößer eröffnet wurde.

Beide sind Beuys-Schüler, das Paar arbeitet seit Jahrzehnten zusammen und dennoch sind ihre Exponate total unterschiedlich. Krieg und Frieden waren immer wieder Themen von Felix Droese, so spielt auch der Ukraine-Krieg nun eine Rolle. Die beiden monumentalen Hauptwerke der Ausstellung sind „Gedankenzertrümmerer“ und „Putin‘ss Höllenfahrt“. Der „Gedankenzertrümmerer“ ist eine Bricolage aus Eisen, Papier, Pressspan, Glas und Draht und die Form erinnert an einen Menschen, der beide Arme ausbreitet oder auch an ein Kreuz.