Expo Real in München : Kaarster Kreuz und Kaarst-Ost im Fokus

Kaarst Die Stadt Kaarst hat vor allem Grundstücke für zwei Gewerbegebiete im Gepäck für die Reise zur Gewerbeimmobilienmesse Expo Real nach München.

Die Stadt Kaarst wird nach einem Jahr Zwangspause vom 11. bis zum 13. Oktober wieder auf die größte Immobilienmesse Europas zurückkehren: Bei der Expo Real in München bietet Kaarst Grundstücke der beiden Gewerbegebiete Kaarster Kreuz und Kaarst-Ost an. Dazu teilt sich die Stadt einen Gemeinschaftsstand mit der Region Niederrhein . Vertreten ist Kaarst durch Bürgermeisterin Ursula Baum, Kämmerer Stefan Meuser und Wirtschaftsförderin Verena Philipsen.

Der Schwerpunkt soll nach Angaben der Verwaltung sowohl auf interessanten Baufenstern für moderne Büroimmobilien am Business Square (altes Ikea-Gelände) als auch auf Grundstücken für die neue digitale Welt liegen. Im Digital Square (Kaarster Kreuz) will das Trio besonders die herausragende Dateninfrastruktur hervorheben.

Neben Glasfaserleitungen bietet die Stadt in diesem Areal sogar redundante Leitungen an. „Dies eignet sich für alle Sicherheitsaspekte der modernen Serververwaltung“, erklärt Stadtsprecher Peter Böttner im Vorfeld der Messe Mitte Oktober in München.

Im vergangenen Jahr wurde die Messe aufgrund der Corona-Situation abgesagt, da München am 12. Oktober 2020 als Risikogebiet deklariert worden war und etliche Teilnehmer ihren Verzicht an der Expo Real erklärt hatten. Für die neue Bürgermeisterin Ursula Baum und Wirtschaftsförderin Verena Philipsen ist es die erste Expo Real, Kämmerer Stefan Meuser war bereits bei der Immobilienmesse zu Gast. Nach dem letzten physischen Besuch – damals noch mit Ulrike Nienhaus als Bürgermeisterin – hatte es geheißen, dass die Stadt Kaarst viele gute Kontakte geknüpft habe – trotzdem stehen die Gewerbeflächen immer noch leer.

Vielleicht kann die Kaarster Delegation ja in diesem Jahr einen Käufer an Land ziehen oder zumindest das Interesse an den städtischen Gewerbegebieten wecken. Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage der Stadt wäre ein Grundstücksverkauf und die damit verbundenen Gewerbesteuereinnahmen nicht verkehrt. Doch ob es auf oder nach der Messe in München dazu kommt, bleibt abzuwarten.