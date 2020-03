Hückeswagen : Radweg in Wupperauen gesperrt

Radweg in Wupperauen gesperrt

Wegen des Wupper-Hochwassers ist der Rad- und Fußweg in den Wupperauen gesperrt – voraussichtlich bis zum Wochenende. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Wupper hat den Bereich nach den starken Regenfällen unter Wasser gesetzt.

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat in Hückeswagen die Pegel von Wupper und vieler Bäche stark ansteigen lassen. Das bedeutet, dass inzwischen auch die Wupperauen überflutet sind – und damit ebenfalls einen Teil des Rad- und Fußwegs, der parallel zur Alten Ladestraße verläuft. Deshalb wurde er am Donnerstagmorgen zwischen dem Kreisverkehr mit dem Bêché-Hammer und der Einmündung zum Parkplatz am Aldi-Markt abgesperrt.