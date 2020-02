Kläranlage Radevormwald : Wupperverband-Jubiläum – der Startschuss fällt in Rade

Blick auf die Kläranlage in der Ortschaft Grunewald in Radevormwald. Foto: Stadt Wuppertal

Radevormwald In seinem Jubiläumsjahr zum 90. Bestehen lädt der Wupperverband zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Im Mittelpunkt stehen die Themen Wasser und Umwelt mit vielen Facetten, von Talsperren über die Wupper und ihre Nebenbäche bis hin zu Kläranlagen.

Bei Führungen und Exkursionen können die Teilnehmer viel entdecken, zum Beispiel wie sieht ein Staudamm von innen aus, welche Lebewesen leben im und am Bach, wie wird das Abwasser in der Kläranlage gereinigt? In Zusammenarbeit mit Partnern, darunter den Biologischen Stationen im Wuppergebiet, dem Sauerländischen Gebirgsverein, dem NaturGut Ophoven, ist für 2020 ein vielfältiges Programm entstanden.

Auch bei Veranstaltungen in seinen Mitgliedskommunen ist der Verband dabei, darunter bei der Burscheider Umweltwoche, dem Wupperputz in Wuppertal sowie der Umweltwoche Radevormwald. Und als Highlight findet am 27. September in Kooperation mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis und ;aqualon sowie vielen weiteren Akteuren wieder die Veranstaltung „unverDHÜNNt“ an der Großen Dhünn-Talsperre statt.

Der Startschuss für das Jubiläumsprogramm wird jedoch im März in Radevormwald fallen. Am 7. März, findet auf der Kläranlage Radevormwald ein Info-Rundgang für Familien mit Kindern ab acht Jahren statt. Unter dem Motto „Feuchttücher, Medikamente und Co. nicht ins Klo“ zeigt der Wupperverband, wie die Abwasserreinigung funktioniert. Dabei geht es um folgende Fragen: Warum verursachen Abfälle wie Feuchttücher Probleme? Und warum sollen Medikamente nicht in der Toilette entsorgt werden? Der Rundgang startet um 11 Uhr, er dauert ungefähr 90 Minuten und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Anmeldung erfolgt online auf der Homepage des Wupperverbandes (www.wupperverband.de),. Dort sind die Auskünfte über die Infobox „90 Jahre Wupperverband“ zu finden. Neben dem Veranstaltungskalender hat der Wupperverband auch Chronik mit Filmclips sowie interaktive Karten eingestellt.

(s-g)