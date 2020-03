Stadtrat in Hückeswagen : Hückeswagener Stadtrat beschließt wieder vier Kaufsonntage

Hückeswagen Damit ein verkaufsoffener Sonntag genehmigt werden kann, müssen einige Kriterien erfüllt sein.

Auch in diesem Jahr wird es wieder vier verkaufsoffene Sonntage in der Schloss-Stadt geben, die von der Werbegemeinschaft beantragt worden waren. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Im Einzelnen können Kunden im Hückeswagener Einzelhandel an den folgenden vier Sonntagen außerhalb der regulären Öffnungszeiten einkaufen:



▶ am Sonntag, 29. März, im Zuge des Frühlingsfests,

▶ am Sonntag, 6. September, anlässlich des Altstadtfests,

▶ am Sonntag, 8. November, zum Martinsmarkt ,

▶ und am 6. Dezember zum Hüttenzauber.