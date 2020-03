Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Faszinierendes, wildes Namibia

Hückeswagen Der Fotograf und Tierökologe Bernd Wasiolka präsentiert am Sonntag, 15. März, eine Multivisions-Diashow im Kultur-Haus Zach über die Landschaften und die Tierwelt des südafrikanischen Landes.

Unendliche Weite und menschenleere Landschaften, die scheinbar bis zum Horizont reichen – das ist Namibia im Süden Afrikas. In einer Multivisions-Diashow entführt der Fotograf Bernd Wasiolka sein Publikum am kommenden Sonntag im Kultur-Haus Zach in die einzigartige Landschaft mit seinen Tieren wie den Oryxantilopen in den roten Dünen von Sossusvlei. Die Bilder sind dabei „von beeindruckender Schönheit und Intensität“, versprechen die Veranstalter. Der Fotograf fange die berauschende Atmosphäre der endlosen Landschaften des wilden Namibias ein und lasse dessen ungezähmte Tierwelt lebendig erscheinen. Darunter grazile Antilopen und majestätische Raubtiere, kunterbunte Vögel und exotische Reptilien, winzige Insekten und würdevolle „graue Riesen". Über allem ein Himmel, der in der Nacht seine ganze Pracht entfaltet, wenn Abermillionen von funkelnden Sternen erstrahlen.

Bernd Wasiolka lebt seit mehr als 15 Jahren im südlichen Afrika. In den ersten Jahren arbeitete er an seiner Doktorarbeit für die Universität Potsdam über Reptilien in der südlichen Kalahari und anschließend als Tierökologe in Südafrika, bevor er nach Namibia ging, um dort für das Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung an Geparden und Leoparden zu forschen. In diesen Jahren war die Tierfotografie ein wichtiger Bestandteil seines Lebens im afrikanischen Busch, währenddessen auch sein erster Bildband „Kalahari Dreaming“ entstand.