Kanuwanderweg wird in Hückeswagen freigemacht : Mähboot auf Wupper-Vorsperre bekämpft Kanadische Wasserpest

Das Mähboot auf der Wupper-Vorsperre entfernt deutlich mehr Wasserpflanzen, als noch vor einem Jahr. Foto: Vignold. Foto: Vignold

Hückeswagen Kaum Niederschlag und jede Menge Sonne – das ist die Witterungsmischung, die die Kanadische Wasserpest prächtig gedeihen lässt. Exakt so war das Wetter der vergangenen Wochen und Monate in Hückeswagen, entsprechend stark hat sich die Wasserpflanze in der Wupper-Vorsperre wieder verbreitet.

Der Wupperverband hat daher, wie im Vorjahr, die Essener Firma Vignold damit beauftragt, zumindest die Fahrrinne der Kanus von der Elodea canadensis zu befreien. Daher ist in diesen Tagen wieder das Mähboot auf der Wupper-Vorsperre im Einsatz.

Seit Anfang der Woche und voraussichtlich noch bis morgen, Freitag, wird ein Mitarbeiter das Spezialgefährt von der Firma Pflitsch bis zur Brücke am Wehr, dem Absperrbauwerk, durchs Wasser steuern, um zumindest einen Teil der Kanadischen Wasserpest zu entfernen. Das teilt Geschäftsführerin Ute Vignold-Gries auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das ist auch unbedingt notwendig, denn: „Dieses Jahr ist der Bewuchs durch die hohen Temperaturen sehr stark gewachsen“, hat Ute Vignold-Gries festgestellt. „Wir entfernen jetzt deutlich mehr Elodea als voriges Jahr.“