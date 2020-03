Hückeswagen : Badmintonsenioren des TBH müssen um Aufstieg zittern

Hückeswagen Die Entscheidung um den Aufstieg fällt voraussichtlich am letzten Spieltag im Spiel gegen den direkten Mitbewerber. der SG Wermelskirchen/Wipperfürth.

Ihren Spitzenplatz der Kreisliga Süd 2 sind die Badminton-Senioren des Turnerbunds (TBH) erst einmal wieder los. Weil sie beim Dritten, dem SSV Lützenkirchen 3, nur 4:4-unentschieden spielten und der Konkurrent um den Aufstieg, die SG Wermelskirchen/Wipperfürth 2, kampflos zu zwei Punkten kam, da der Gegner nicht angetreten war, sind die Hückeswagener punktgleich Tabellenzweiter. Für die TBH-Punkte sorgten Thorsten Hermann und Heike Thiel in den Einzelen, das Herrendoppel Michael Stäbe / Jan von Palubitzki und das Damendoppel Michaela Schumacher / Heike Thiel .

Die nächste Begegnung der Hückeswagener findet am kommenden Sonntag, 15 März, 10 Uhr, in der Mehrzweckhalle statt, wenn die TG Mülheim/Köln 3 zu Gast sein wird. Sollte der TBH erfolgreich sein, fällt die Entscheidung um den Aufstieg wohl am letzten Spieltag, wenn er beim Tabellenführer Wipperfürth/Wermelskirchen antreten muss. Das Hinspiel hatten die Hückeswagener verloren – es war die einzige Niederlage bislang.