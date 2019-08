Fairtrade Town Hückeswagen : „Tour de Fair“ rollt in Wupperauen

26 Radler der „Tour de Fair“ machten in den Wupperauen Station und lernte dabei die Hückeswagener Steuerungsgruppe kennen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Viel los war am Dienstagvormittag in den Wupperauen, als bei schönem Wetter 26 Teilnehmer aus ganz Deutschland bei der 18. „Tour de Fair“ in Hückeswagen einen Zwischenstopp einlegten.

Empfangen wurden die Radfahrer aus Baden-Württemberg, Sachsen, Hessen, Thüringen, Brandenburg und Berlin von der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Hückeswagen. Mit dabei waren Vertreter aus Politik und Stadtverwaltung, Kirchengemeinden und Vereinen. Mitgebracht hatten sie für die Radler fair gehandelte Bananen, Fairtrade-Riegel sowie Wasser und Kaffee zur Stärkung. Die waren auf dem Weg von Lüttringhausen nach Wipperfürth, wo sie den Weltladen besuchen wollten.

Das ist der Hintergrund der „Tour de Fair“, wie Organisator Gerhard Werum aus Dieburg in Hessen sagte. „Wir besuchen einige Weltläden zwischen Wupper und Ruhr. Aber auch Steuerungsgruppen von Fairtrade-Kommunen passen wunderbar ins Konzept.“ Hückeswagen ist eine von derzeit drei Kommunen im Oberbergischen Kreis, die sich auf dem Weg zur Fairtrade Town befinden. „Die Idee ist, dass wir uns hier gemeinsam präsentieren, denn wir wollen unsere Idee in die Öffentlichkeit bringen“, sagte Shirley Finster aus der Steuerungsgruppe.

Die Hückeswagener kamen schnell mit den Gästen auf zwei Rädern ins Gespräch über das gemeinsame Thema. „Wie weit sind Sie denn auf Ihrem Weg zur Fairtrade Town?“, wollte eine Radlerin aus Baden-Württemberg wissen. „Wir haben einen Ratsbeschluss, viele Mitstreiter in der Steuerungsgruppe und sind insgesamt auf einem guten Weg. Es sind viele Puzzlestücke, die wir nach und nach zusammenfügen“, sagte Shirley Finster. Die Ortssprecherin der Grünen berichtete, dass die Idee zur Fairtrade Town hauptsächlich von den Vertretern der Jugendorganisationen von SPD, CDU und Grünen vorangetrieben worden sei.

(wow)