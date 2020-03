Hückeswagen : Kabarettistin im Kultur-Haus „zwischen Sex und 60“

Hückeswagen Das Thema kommt ein wenig anrüchig daher. Doch das Programmm „Höhepunkte: Zwischen Sex und 60“ der Kabarettistin Angelika Beier thematisiert das Älterwerden der Frau – und das ist alles andere als anstößig.

Die Münchenerin lässt dabei am kommenden Samstag im Kultur-Haus Zach kein Thema aus und beleuchtet das Ganze aus verschiedenen Blickrichtungen – stets frei nach dem Motto „Mit Vollgas in die zweite Lebenshälfte“.

Angelika Beier geht dann Fragen nach wie: „Bin ich schon alt oder wird das wieder?“ „Lösen Sie lieber Sudoku-Rätsel, anstatt Kamasutra, Tantra und Lichtsex auszuprobieren?“ „Sie können sich zwar noch gut an das ,erste Mal’ erinnern, aber nicht mehr an das letzte Mal?“ „Träumen Sie noch von verwegenem Sex auf dem Küchentisch, oder steht da der allzeit bereite Thermomix?“ Wer mindestens eine dieser Fragen mit ja beantworten kann, dürfte das Ende seiner Jugend erreicht haben und reif für Angelika Beiers neues Programm sein. Das Publikum erfährt zudem so ganz nebenbei etwas über die geheime Leidenschaft, die alle Männer miteinander verbindet.

Angelika Beier spielt Fanny, eine Frau in den „besten Jahren.“ „Kein Wunder – sie ist in den besten, weil sie die guten bereits hinter sich hat“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihr Motto lautet: Lieber ein Tantra-Seminar mit schmerzendem Hintern und Lichtsex inklusive, als immer die gleiche fade Leberwurst. Und Fanny begibt sich auf eine lustige Reise, bei der auch ihre Freundinnen dabei sind: Gisa, die höchst inspiriert von „Shades of Grey“-Fesselspiele mit ihrem Willi macht, wo sie nur noch die Feuerwehr retten kann. Tante Else, die listige Alte mit ihrer Leidenschaft für Callboys. Mizzi, die gerne Trips nach Afrika unternimmt, wo die Jungs besonders knackig sind, sowie die rundum erneuerte Russin Katica und ihre heiße Affäre mit Wladimir Klitschko.