Hückeswagen : Prellballjugend des TVW qualifiziert sich für die DM

Winterhagen Trotz durchwachsener Leistung schafften die Mädchen ihr Minimalziel. Auch die TVW-Jungs spielen im April um den Titel.

(büba) Trainerin Annika Köthe wusste nicht so recht, ob sie sich freuen oder ärgern sollte. Zwar hatten ihre Schützlinge, die weibliche Prellball-Jugend C/D (11 bis 14 Jahre), bei den 42. Regionalmeisterschaften Mitte in Reinheim (Darmstadt) Platz drei belegt und damit die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft am 18. und 19. April im niedersächsischen Sottrum geschafft. Sarina Blackert, Chiara Miller und Chayenne Craen gewannen jedoch nur zwei Spiele und verloren vier. Daher war ihre Trainerin unzufrieden mit ihnen: „Da war deutlich mehr drin“, lautete das Resümee von Annika Köthe. Immerhin war das Ziel, die DM im April, erreicht. „Dann werden die Karten neu gemischt, und wir werden wieder angreifen“, versicherte Abteilungsleiter Michael Köthe.