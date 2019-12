Wupper-Vorsperre in Hückeswagen : Ölsperre sammelt viel Unrat – Wupperverband entfernt sie

Hückeswagen Vor gut einem Monat lief Öl vom Pflitsch-Gelände in die Wupper-Vorsperre. Spaziergänger hatten sie entdeckt und gleich dem Talsperrenbetrieb des Wupperverbandes gemeldet. Die setzten, in Absprache auch mit der Unteren Wasserbehörde des Oberbergischen Kreises und der Stadtverwaltung, Ölsperren ein.

Wie gestern der Wupperverband auf Nachfrage mitteilte, hätte die Untere Wasserbehörde veranlasst, die Ölsperre so lange noch als Vorsichtsmaßnahme auf der Wupper zu belassen, bis die Nacharbeiten durch die Firma abgeschlossen seien. Wupperverband-Sprecherin Ilona Weyer: „Die Talsperrenkollegen haben aktuell die Info von der Unteren Wasserbehörde des Kreises erhalten, dass die Ölsperre an der Fußgängerbrücke nun entfernt werden kann.“ Das werde in Kürze erfolgen, so Weyer. „Damit löst sich auch die Frage des Bürgers nach dem Unrat: Dieser wird dann mitentfernt.“