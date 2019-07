Stopp in Hückeswagen : „Tour de Fair“ macht Station in den Wupperauen

Hückeswagen Wenn die „Tour de Fair“ durch das Bergische rollt, macht sie am Dienstag, 6. August, Station in den Wupperauen.

Die Schloss-Stadt will zur Fairtrade-Town werden. Dazu wurde eine Steuerungsgruppe installiert, die sich um die Voraussetzungen für die Zertifizierung kümmert. Ein Bereich ist die Öffentlichkeitsarbeit. „In diesem Rahmen werden wir bei der diesjährigen ‚Tour de Fair‘ einen Verpflegungs- und Informationsstand in den Wupperauen anbieten“, berichtet Grünen-Ratsherr Felix Frauendorf, der zusammen mit Vertretern der Jusos und der Jungen Union in der Steuerungsgruppe aktiv ist. Die „Tour de Fair“ ist eine mehrtägige Radtour, die seit 2001 jeden Sommer in einer anderen Region Deutschlands stattfindet und von den dortigen Weltläden organisiert wird.

Dieses Mal steht die „Tour de Fair“ unter dem Motto „Von der Wupper an die Ruhr“. Mit dabei sind Vertreter der rund 800 Weltläden in Deutschland, die bei der 18. Auflage der „Tour de Fair“ fast 300 Kilometer zurücklegen werden. Am Dienstag, 6. August, zwischen 10 und 10.30 Uhr, machen die aus Remscheid kommenden Fahrradfahrer eine Pause in Hückeswagen in den Wupperauen, ehe sie die restliche rund fünf Kilometer nach Wipperfürth angehen wollen. „Wir werden an der Raststation Getränke und Müsliriegel zur Stärkung anbieten“, sagt Frauendorf. Zudem wird eine Delegation der Hückeswagener Steuerungsgruppe Informationsmaterial zu den Themen „Fairer Handel“ und „Fairtrade-Town“ bereithalten. „Wir wollen so die Öffentlichkeit informieren“, erläutert das Ratsmitglied der Grünen.