Wipperfürth : Marktplatz-Umbau steuert aufs Ende zu

Wipperfürth Das letzte Teilstück der Wipperfürther Hochstraße wird asphaltiert. In Kürze soll sie wieder befahrbar sein.

Womöglich können Autofahrer in knapp drei Wochen wieder ohne Einschränkungen durch das Zentrum der Nachbarstadt fahren, denn das letzte Teilstück der Hochstraße im Bereich des Marktplatzes wird asphaltiert. Das teilte Sonja Puschmann, Sprecherin der Wipperfürther Verwaltung, mit. Zudem haben die Pflasterer mit den Nacharbeiten auf dem Marktplatz begonnen: Punktuell werden dabei einzelne Steine aufgenommen und unter Berücksichtigung der notwendigen Fugenbreite neu eingesetzt. Soweit erforderlich werden Steine in wenigen Einzelfällen auch gegen neue Steine ausgetauscht. „Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Höhenunterschiede, soweit sie sich in einem vertretbaren Rahmen bewegen, zu tolerieren sind“, betont Sonja Puschmann. Insbesondere hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Entwässerung des Marktplatzes seien diese für den Verlauf der Rinnen sogar unverzichtbar.