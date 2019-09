Fridays For Future : „Fridays for Future“ – Familienpicknick in Wupperauen

„Fridays for Future“ – Familienpicknick in Wupperauen

Dem Aufruf der Fridays-For-Future-Bewegung zum globalen Klimastreik am Freitag wollen Tausende Menschen folgen. Auch nin Hückeswagen soll es eine Aktion in den Wupperauen geben. Foto: dpa/Christophe Gateau

Hückeswagen Der Verein für Völkerverständigung, Musik und Kultur ruht derzeit zwar ein wenig. Dennoch möchte Sven Nocon, selbst im Verein aktiv, ihn wieder ein wenig ins Bewusstsein rücken.

Die Klimaschützer von „Fridays For Future“ haben für kommenden Freitag, 20. September, zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen. In der Schloss-Stadt Hückeswagen wird die Bewegung ebenfalls wahrgenommen, auch wenn die Zahl der Schulstreiker nach wie vor überschaubar ist.

Los gehen soll es gegen 10 Uhr, der Aufbau ist ab 9 Uhr geplant. „Dazu können wir natürlich auch noch jede Hilfe gebrauchen“, sagt Nocon. Seine Idee sei es, ein großes Familienpicknick zu organisieren. „Jeder sorgt dabei für sich selbst und denkt an die anderen. Denn wenn jeder für sich sorgt, sind ja alle versorgt – und wenn ein bisschen mehr übrig ist, dann können ja vielleicht auch ein paar Schüler, die am Freitag streiken, mit der einen oder anderen Stulle versorgt werden“, sagt Nocon.

Auch wenn der Verein derzeit eher ruhe, weil der bisherige Vorsitzende sich zurückgezogen habe, wolle er ihn mit der Aktion wieder ins Gespräch bringen. Und so vielleicht den einen oder anderen zur Mitarbeit bewegen. „Wir suchen Leute, die Zeit haben, sich zu engagieren. Weil – an der Lust daran scheitert es selten. Vor allen Dingen brauchen wir jemanden, der sich in der Vorstandsarbeit einbringen kann. Gerne übrigens auch ältere Menschen, die vielleicht ohnehin schon ein wenig Hintergrundwissen zum Thema Vorstand mitbringen“, sagt Nocon. Er freue sich jedenfalls, am Freitag mit vielen Hückeswagenern ins Gespräch zu kommen.