Workshop am Wipperfürther EvB-Gymnasium Mädchen lassen Roboter tanzen

Selbst in einer modernen und emanzipierten Welt ist es mitunter schwierig, Mädchen und junge Frauen für MINT-Berufe, Informatik und Naturwissenschaften zu begeistern. Das merkt auch die Mathematik- und Informatiklehrerin Corinna Auer am Wipperfürther Engelbert-vom-Berg-Gymnasium (EvB), das von viele jungen Hückeswagenern besucht wird. Auch an den Hochschulen ist das ein bekanntes Phänomen. Um dem zu begegnen, bietet etwa die RWTH in Aachen sogenannte Go4IT-Workshops für Mädchen in den Jahrgangsstufen sieben und acht an. In dieser Woche waren nach zwei Jahren Corona-Pause wieder die EvB-Siebtklässlerinnen für zwei Tage mit Annabell Brocker, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH, im Rahmen eines Workshops damit beschäftigt, fünf Roboter aus Legosteinen zusammenzubauen und zu programmieren.