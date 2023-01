Kirche in Hückeswagen Gemeinsam den Glauben reflektieren

Das sieht auch Ruth Balling so. Die Hückeswagenerin ist sehr aktiv in der Gemeinde gewesen, etwa in der Betreuung der Messdiener. Aber seit einiger Zeit habe sie sich zurückgezogen. „Ich bin nicht mehr so aktiv, denn mich stören gewisse Strukturen in der Gemeinde“, sagt sie. Natürlich spielten auch die Ereignisse im Erzbistum eine Rolle, wobei sie die vor Ort nicht in diesem Maße beträfen, wie sie sagt. Zum Workshop sei sie in der Hoffnung gekommen, dass sich die Gemeinde vor Ort wieder auf den Weg begeben könne. „Wenn man im Gespräch miteinander ist, wenn man im Austausch ist, dann kann sich auch etwas bewegen“, sagt sie.