Stadt Hückeswagen ist schon überfordert Eine Flut von Wohngeld-Anträgen

Was die Bundesregierung als Teil ihrer milliardenschweren Entlastungspakete für die Bürger gestartet hat, droht nun Städte und Gemeinde zu überlasten: Die Wohngeld-Reform hat seit Jahresbeginn bundesweit zu einer Flut neuer Wohngeld-Anträge in den Rathäusern geführt, die Stadt- und Gemeindeverwaltungen kommen inzwischen mit der Bearbeitung der Anträge nicht mehr nach. Das ist auch in Hückeswagen so, obwohl speziell dafür eine neue Stelle im Fachbereich Soziales eingerichtet wurde.