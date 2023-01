Stadt Hückeswagen startet neue Bewerbungsrunde Designierter Juze-Leiter hat abgesagt

Es waren schlechte Nachrichten, die Bürgermeister Dietmar Persian am Dienstagabend mit in die erste Sitzung des Sozialausschusses in diesem Jahr brachte: Die Leitungsstelle im städtischen Jugendzentrum bleibt weiterhin unbesetzt. Der Bewerber, den die Stadt als Nachfolger der langjährigen Leiterin Andrea Poranzke ausgewählt hatte, hat einen Rückzieher gemacht und der Stadt zu Beginn dieser Woche überraschend mitgeteilt, dass er sich nun doch für eine andere Stelle außerhalb von Hückeswagen entschieden hat. „Die Nachricht war schon sehr ernüchternd für uns“, sagte Persian. Nun muss das Bewerbungsverfahren also neu gestartet werden, das kann dauern. Schon bei der Stelle des Stadtplaners hatte die Stadt zu Monatsbeginn die gleiche Erfahrung machen müssen. Auch da hatte der Bewerber seine Zusage rückgängig gemacht (unsere Redaktion berichtete).