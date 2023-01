Hückeswagener Podologe eröffnet Praxis Torsten Pütz kehrt ins Island zurück

Der Hückeswagener kehrt in der nächsten Woche gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurück. Nicht nur eröffnet er wieder in seiner Heimatstadt eine Fußpflegepraxis, er praktiziert auch fast an der gleichen Stelle, wie bis 2014. Nachdem Karsten Schlickowey, Inhaber des Haushaltswarengeschäfts „Stilmix“, vor einigen Wochen in der Ende 2019 geschossenen Gaststätte „Alt-Hückeswagen“ sein Lager aufgelöst hatte, hatte er Torsten Pütz angesprochen. Der wiederum nahm umgehend Kontakt zur Vermieterin auf, so dass er dort nun seine Praxis einrichten kann. Bis vor neun Jahren hatte er sein Geschäft, in dem er auch Schuhe zur Reparatur annahm, auf der anderen Seite des Flurs. Dort ist inzwischen ein Teil des Lokals „La Casa de las Tapas“ untergebracht.