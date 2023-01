Gesundheit Neuer Pilateskursus beim ATV an zehn Dienstagen

Aufgrund der großen Nachfrage startet beim ATV Hückeswagen am Dienstag, 7. Februar, ein neuer Pilateskursus. Unter der Leitung von Gymnastiklehrerin Stefanie Hagen (vormals Diegmann) erlernen die Teilnehmer in zehn Übungsstunden, jeweils von 9 bis 10 Uhr, in der Gymnastikhalle des ATV Übungen von Joseph Pilates (1883 bis 1967). „Dabei werden nicht einzelne Muskeln trainiert, sondern es wird immer der gesamte Körper gefördert“, heißt es in der Mitteilung des ATV. Dieses spezielle Training eigne sich vor allem für Personen ab 55 Jahren. In der Pilates-Technik ist die Konzentration eine der sechs Grundlagen, zu denen noch Atmung, Kontrolle, Zentrierung, Bewegungsfluss und Genauigkeit gehören. Der ATV verspricht, dass durch ein regelmäßiges Training mehr Flexibilität der Muskeln, Ausgeglichenheit und Zufriedenheit sowie Körperbewusstsein und Ausstrahlung erlangt werden können.