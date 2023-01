Hückeswagenerin Gina Stellbrinck unter Top 20 Aus der Werkstatt ins Miss-Germany-Camp

Eine Hückeswagenerin auf dem Weg zur Miss Germany – das hat es so auch noch nicht gegeben. Die Kunsthandwerkerin Gina Stellbrinck hat sich gegen 15.000 Frauen durchgesetzt und es inzwischen unter die Top 20 bei der Miss-Germany-Wahl geschafft (unsere Redaktion berichtete). Im Februar geht es für die 31-Jährige ins Miss-Germany-Camp im Europa-Park in Rust, wie die Jil Andert von der Unternehmenskommunikation der Oldenburger Miss Germany Studios GmbH & Co. KG mitteilt. Doch normalerweise Gina Stellbrinck, wenn sie nicht gerade in der bei der Kölner Obi-Zentrale arbeitet, wo sie verantwortlich ist für die Erstellung von Do-it-yourself-Anleitungen ist, jedoch in ihrer Werkstatt anzutreffen. Dort stellt sie Deko aus Beton und Holz her, die sie online und auf Kunsthandwerkermärkten verkauft.