Energieversorger für Hückeswagen und Wermelskirchen BEW warnt vor dubiosen Telefon- und Haustürwerbern

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen würden die Menschen am Telefon oder der Haustür zur Herausgabe von persönlichen Daten gedrängt. „Dabei geben die Vertreter widerrechtlich an, zum Beispiel in einer Kooperation oder auch im Auftrag der BEW zu handeln und somit versuchen, die überraschten Kunden zu einem schnellen Vertragsabschluss mit einem Strom- und / oder Erdgasanbieter zu bewegen“, warnt Sonja Gerrath. Sie stellt jedoch klar, dass Mitarbeiter der BEW niemals Kundendaten an Dritte herausgegeben oder telefonisch abfragen würden Und in keinem Fall würden Kunden zu einem sofortigen Vertragsabschluss an der Haustür oder am Telefon gedrängt.