Vorsitzender der Hückeswagener Ortsbauernschaft „Die in Berlin fahren uns an die Wand“

Bei der Lichterfahrt der Hückeswagener und Radevormwalder Landwirte am vorigen Samstag hatten einige der 33 Teilnehmer bereits deutlich gemacht, was sie von den neuen Plänen der Bundesregierung halten. Diese will die Agrardiesel-Rückvergütung und die Steuerermäßigung für landwirtschaftliche Fahrzeuge abschaffen und damit einige Milliarden einsparen, um auch damit das Haushaltsloch zu stopfen. „Es reicht!“, hatte ein Landwirt den Zuschauern am Straßenrand plakativ vorne am Traktor zu verstehen gegeben. Ein anderer fügte dem Motto der Lichterfahrt einfach einen Buchstaben hinzu, wodurch es ins Gegenteil verkehrt wurde: „K-ein Funken Hoffnung“, hatte er auf das Plakat an der Motorhaube geschrieben und damit die allgemeine Gefühlslage der Bauern beschrieben.