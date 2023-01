Angebot des Berufskollegs Hückeswagen für Jugendliche Schloss-Stadt erhält „Zukunftsschmiede“

Somit ist die „Zukunftsschmiede“ geboren. Es gehe darum, sagt der Schulleiter, dem Problem des relativ sachte, aber doch kontinuierlich steigenden Ausbildungsplatzangebots im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) in Kombination mit einer deutlich sinkenden Zahl an Bewerbern zu begegnen. „Unser Angebot im Berufskolleg ist bereits sehr vielfältig, wir wollen das nun auch an den weiterführenden Schulen anbieten“, betont Mühlenstädt. Geschehen soll das in Form unterschiedlicher Kurse, die sowohl von den dafür weitergebildeten Lehrern der weiterführenden Schulen geleitet werden sollen, aber auch von Auszubildenden an den Partnerunternehmen des Berufskollegs. „Die Ansprache von beinahe gleichaltrigen jungen Menschen untereinander ist immer noch der direkteste und beste Weg“, ist sich Mühlenstädt sicher.