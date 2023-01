„Enkeltrick“-Versuch in Hückeswagen Bankangestellte verhindert Betrug an 80-Jährigen

Hückeswagen · Immer noch versuchen Betrüger, vornehmlich ältere Menschen am Telefon abzuzocken. Eine Hückeswagenerin hatte am Montag viel Glück. Was die Polizei rät.

25.01.2023, 13:23 Uhr

Wer eine solche WhatsApp-Nachricht bekommen hat, sollte sicherheitshalber auf der alten Handy- oder der Festnetznummer nachfragen. Foto: Stephan Büllesbach

Beinahe hätte der Trick geklappt. Doch einer aufmerksamen Bankangestellten ist es zu verdanken, dass ein Hückeswagener Seniorin nicht Opfer einer fiesen Betrugsmasche wurde. „Unter der Vorgabe, ihr Sohn zu sein, hatte ein Betrüger am Montag versucht, die 80-jährige um ihr Geld zu bringen“, teilt Kathrin Popanda von der Pressestelle der Polizei mit. Die Hückeswagenerin hatte eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten. Darin teilte ihr der angebliche Sohn mit, dass sein Handy kaputt und dies seine neue Nummer sei. Die Seniorin glaubte ihm. Im weiteren Verlauf bat er die 80-Jährige, für ihm Geld zu überweisen. So ging die Frau umgehend zu ihrer Bank, um die Überweisung auf den Weg zu bringen. Dort erkannte die aufmerksame Angestellte jedoch die Betrugsmasche und riet der Hückeswagenerin, ihren Sohn unter der alten Nummer zu kontaktieren. „Es stellte sich heraus, dass der Sohn keine neue Nummer hat, womit der versuchte Betrug schließlich aufflog“, berichtet Kathrin Popanda. Die Polizei rät einmal mehr allen, die solche Anrufe oder Nachrichten von einer unbekannten Rufnummer erhalten, persönlich bei dem jeweiligen Verwandten nachzufragen. Etwa über die bekannte Festnetznummer. „Vermeiden Sie es, den Namen oder andere Details des Verwandten zu nennen“, rät die Polizei-Sprecherin. „Denn dieses Wissen nutzen die Kriminellen, um in die Rolle des Genannten zu schlüpfen.“ Auch sollte man auf keinen Fall auf Geldzahlungsforderungen über Messenger-Dienste eingehen.

