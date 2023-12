Mehrstündige Vollsperrung in Hückeswagen Drei Schwerverletzte nach Unfall auf glatter L 68

Ein 29-jähriger Hückeswagener war gegen 7.53 Uhr auf der winterglatten L 68 in Richtung Scheideweg unterwegs, als sein Toyota laut Kathrin Popanda von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde in einer leichten S-Kurve frontal mit dem Toyota einer 54-Jährigen aus Eitorf kollidierte. Ein hinter ihr fahrender 56-jähriger Wermelskirchener versuchte noch, mit seinem Seat auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Toyota des Hückeswageners aber nicht mehr vermeiden. „Durch die Kollisionen schleuderten alle drei Autos in einen Graben“, berichtete Kathrin Popanda. Wie genau es zu dem Frontalzusammenstoß gekommen ist, versucht das Verkehrsunfallteam der Polizei noch zu rekonstruieren.