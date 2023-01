Helios-Klinik in Wipperfürth Kleiner Helfer gegen den Schmerz

Die Rückenmarkstimulation könne an Änderungen des Schmerzes angepasst und jederzeit ausgeschaltet werden, beispielsweise für eine MRT-Untersuchung, versichern die Mediziner. Generator und Elektroden könnten zudem auch operativ wieder entfernt werden. Das Gerät selbst ist dabei nicht größer als ein Brillenglas. „Gesteuert wurde dieses bisher mittels eines IPOD, in Zukunft ist die Steuerung sogar über eine App direkt über das Handy möglich“, teilt Helios-Sprecherin Janine Schulze mit. In den vergangenen sechs Jahren habe sich diese Form der Behandlung neben der konservativen multimodalen Schmerztherapie in der Helios-Klinik zu einem Schwerpunkt in der Behandlung von Schmerzpatienten etabliert, 2022 wurden mehr als 35 Patienten erfolgreich mit einem Generator versorgt.