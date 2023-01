Wasserwirtschaft im Bergischen Land Wupperverband blickt auf arbeitsreiche Zeit

Da durch den frei gehaltenen Stauraum weniger Wasser für die Niedrigwasseraufhöhung verfügbar war, hat der Verband die Wasserabgabe aus der Wupper-Talsperre an die Wupper zeitweise um 15 Prozent reduziert. „Somit konnte trotz der lang anhaltenden Trockenheit im Sommer eine Niedrigwasseraufhöhung von etwa 3000 Lieter pro Sekunde am Pegel in Wuppertal gewährleistet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes. Die Reduzierung der Niedrigwasseraufhöhung sei mit einem intensiven Monitoringprogramm begleitet worden, um festzustellen, ob sich negative Einflüsse auf das Ökosystem ergeben könnten.