Hauptkommissar im Bergischen klärt auf Warum man Betrügern nicht zum Spaß schreibt

Erst sollte es Anlass zu einem Selbstversuch sein: Allein in den vergangenen Wochen hatten sich bei unserer Redakteurin vier ihrer angeblichen Kinder per SMS unter einer neuen Handynummer gemeldet. Sie hätten, so hieß es in den Nachrichten, ihr Smartphone verloren oder den Anbieter gewechselt. Und jetzt sollte die Redakteurin die neue Nummer auf Whatsapp einspeichern und die alte löschen.