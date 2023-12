Senioren im Kreis Viersen im Visier Polizei warnt erneut vor betrügerischen Polizisten

Zudem frage die Polizei grundsätzlich niemals nach Geld oder Wertsachen. Wer von einem Fremden, der sich als Polizist oder Anwalt ausgibt, angerufen wird, sollte im Telefonat keine Details zu den finanziellen Verhältnissen preisgeben und sich nicht unter Druck setzen lassen. „Legen Sie sofort auf, wenn Sie nach Geld, Wertsachen wie Schmuck oder persönlichen Daten gefragt werden. Das ist nicht unhöflich“, so die Polizei weiter. Niemals solle Geld an unbekannte Menschen übergeben werden, und: „Beenden Sie das Gespräch und wählen Sie selbst die 110!“ So könne geprüft werden, ob der Anrufer ein Betrüger sei oder tatsächlich ein Polizist.