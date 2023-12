Verkehrsunfall in Hückeswagen Viele Verletzte, hoher Sachschaden

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin die Friedrichstraße aus Richtung Bergisch Born kommend in Richtung Hückeswagen. Im Einmündungsbereich Friedrichstraße/August-Lüttgenau-Straße wollte die Hückeswagenerin nach links auf die August-Lüttgenau-Straße abbiegen, übersah dabei allerdings ein entgegenkommendes Fahrzeug, das Vorfahrt hatte. In diesem Fahrzeug befanden sich eine 33 Jahre alte Frau, die das Auto lenkte, ihr 34-jähriger Ehemann sowie die zehn, acht und ein Jahr alten Kinder. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Alle beteiligten leicht verletzten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.