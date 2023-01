Oberbergische Grüne-Bundestagsabgeordnete Wahlrechtsreform – „Ein längst überfälliger Schritt“

Wenn die Grünen-Abgeordnete nicht mehr über die Landesliste in den Bundestag einziehen kann – ein Direktgewinn des Wahlkreises ist eher unrealistisch –, will sie weiterhin für progressive Politik arbeiten. Dann eben auf kommunalpolitischer Ebene. „Das habe ich viele Jahre mit Begeisterung gemacht. Dorthin zurückzukehren wäre keineswegs ein Misserfolg, sondern ein ‚back to the roots‘ – zurück zu den Grundlagen gesellschaftlichen und demokratischen Engagements“, sagt sie.