Hückeswagener können sich bis 30. April bewerben Stadt sucht Interessenten fürs Schöffenamt

Wer meint, dass an den Amts- und Landgerichten nur Berufsrichter für die Verurteilung oder Freisprechung von Angeklagten verantwortlich sind, der irrt. Stehen ihnen doch bei größeren Delikten Schöffen zur Seite – und damit ehrenamtliche Richter. Sie sind zudem grundsätzlich neben den Berufsrichtern gleichberechtigt und ebenso unabhängig. Während der Hauptversammlung üben sie das Richteramt in vollem Umfang und mit dem gleichen Stimmrecht wie die an der Verhandlung teilnehmenden Berufsrichter aus. Die Stadt Hückeswagen sucht nun wieder Männer und Frauen für die nächste fünfjährige Amtsperiode von 2024 bis 2028, die sich dieser Aufgabe stellen möchten. „Die Wahlperiode der aktuellen Schöffinnen und Schöffen geht in diesem Jahr zu Ende“, teilt Roland Kissau vom Ordnungsamt mit.