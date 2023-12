Starke Regenfälle in Hückeswagen Feuerwehr im Sturmeinsatz, Wupperaue gesperrt

Auf der August-Hermann-Francke-Straße in Scheideweg hatte der Sturm gegen 17.40 Uhr einen Baum auf die Fahrbahn stürzen lassen. Hier sägte die Löschgruppe Straßweg das Hindernis auseinander und räumte es beiseite. Schließlich hielt um kurz vor Mitternacht in Knefelsberg ein Baum den Böen nicht mehr stand und landete auf einer Telefonleitung. Um 23.50 Uhr rückte erneut die Löschgruppe Holte aus und dem Baum mit einer Motorsäge an den Stamm. Auch der Löschzug Stadt hatte einen Einsatz, allerdings keinen sturmbedingte. Gegen 2.30 Uhr war es bei der Firma Pflitsch zu einem Kleinbrand an einer Maschine gekommen. Als die Feuerwehr dort eintraf, war der Brand bereits durch eine automatische CO 2 -Löschanlage gelöscht.