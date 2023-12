Radevormwalder verkaufte Drogen in Hückeswagen Bewährungsstrafe für einmaligen Ausrutscher

Nun ist es nicht selten so, dass die Angeklagten in solchen Fällen betonten, dass sie natürlich keine gewerblichen Händler seien, dass es ein Ausrutscher gewesen sei, eine einmalige Dummheit. Was oft eine reine Schutzbehauptung ist, dürfte im Fall des Radevormwalders durchaus der Wahrheit entsprechen, was auch das Schöffengericht so feststellte. Denn weder war der Mann vorher noch in den mehr als fünf Jahren seitdem auffällig geworden. „Es war eine riesige Dummheit“, sagte sein Anwalt. Sein Mandant habe damals Geldsorgen gehabt, und die gesondert Verfolgten hätten ihn angesprochen, dass er so sein Haushaltsgeld aufbessern könne. „In grobem Verkennen der Rechtslage hat er sich dann darauf eingelassen.“