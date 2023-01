Erfolgreiches Hückeswagener Quartett TVW-Prellballdamen qualifizieren sich souverän für die DM

Vor dem abschließenden Spieltag der Frauen-Bundesliga Mitte in Erkelenz lagen die Prellballdamen des TV Winterhagen noch auf Platz zwei, am Ende des Turniers hatten sie sich als bestes Team für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, die am 1. und 2. April in Ludwigshafen ausgetragen wird. „Das Ziel ist klar“, berichtet Abteilungsleiter Michael Köthe: „Besser sein als im vergangenen Jahr als erstmalig ein fünfter Platz heraussprang.“ So, wie das TVW-Quartett am Wochenende auftrat, sollte das Erreichen des Minimalziels kein Problem sein.