Hückeswagener Fachmesse für i-Dötze Der Schulranzen-Treff kehrt zurück

„Informieren, testen, kaufen“ lautet das Motto der Schulanfänger-Fachmesse, die nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie nun endlich wieder vor Ort stattfinden kann. Insgesamt werden sich neun Aussteller am Schulranzen-Treff beteiligen: Optiker und Schmuckhändler Bernd Lammert bietet an diesem Vormittag kostenfreie Sehtests an, die Musikschule Hückeswagen informiert zu ihren Unterrichtsangeboten, und das Schuhhaus Albus bringt eine Auswahl an Markenschuhen für die ganze Familie mit. Am Stand der Raiffeisenbank (Volksbank Oberberg) können sich die künftigen Schulkinder Erinnerungsfotos mitnehmen – vielleicht schon mit ihrem neuen Schulranzen. „Dazu gibt es noch einen Ermäßigungsgutschein für das Corso-Kino in Radevormwald und einen gefüllten Turnbeutel mit einer Pausenbrotdose und Spiel-Rechengeld“, kündigt Thomas Knura von der Raiffeisenbank an. Clown „Oh Larry“, alias Frank Jeschke, wird Luftballon-Kreationen vorstellen, und die Zahnarztpraxis Thilo Prochnow berät zu Prophylaxe, wozu das richtige Zähneputzen und ein gesundes Pausenbrot zählen. Aktiv werden können die Besucher am Stand der Barmer Krankenkasse, die ihr „Smoothie-Bike“ ins Kultur-Haus mitbringen wird. Der kräftige Tritt in die Pedale bringt einen Mixer in Gang, der aus vitaminreichen Zutaten ein leckeres Getränk herstellt.