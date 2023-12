Ratssitzung in Willich Kämmerer vermeldet überraschende Finanzzahlen für Willich

Eine wichtige Entscheidung für die Zukunft traf der Rat denn auch gleich zu Beginn der Sitzung: Die als Nachfolgerin von Brigitte Schwerdtfeger vorgeschlagene ehemalige SPD-Ratsfrau Sarah Bünstorf wurde zur neuen Beigeordneten ab 1. April gewählt. Die Juristin, die aktuell bei der Staatskanzlei in Düsseldorf tätig ist, erzielte dabei ein Traumergebnis: Alle Ratsvertreter stimmten für ihre Ernennung. Dieses Signal der Einheit würdigte auch Bürgermeister Christian Pakusch (CDU). „Ich danke Ihnen für diesen klaren Vertrauensbeweis. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine so wichtige Position in solcher Einigkeit besetzt wird“, sagte er nach der Wahl. Und auch Bünstorf dankte in einer kurzen Wortmeldung für das Vertrauen. „Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit und will in den kommenden acht Jahren etwas gestalten“, sagte sie.