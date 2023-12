Gemeinsames Konstrukt von Hückeswagen und Wipperfürth Wie der Bauhof der Umsatzsteuer entgeht

Der gemeinsame Bauhof von Wipperfürth und Hückeswagen, der im Oktober 2013 an der Egener Straße in der Nachbarstadt in Betrieb gegangen war, wird zum 1. Januar 2025 aller Wahrscheinlichkeit nach eine Anstalt öffentlichen Rechts. Was so bürokratisch-dröge daherkommt, hat einen wichtigen Hintergrund. Hat sich doch das Umsatzsteuergesetz für Kommunen geändert, und das bedeutet für den Bauhof, dass die Stadt Wipperfürth der Schloss-Stadt für die erbrachten Leistungen eben auch die Umsatzsteuer in Rechnung stellen müsste. Das war bislang nicht notwendig und würde in diesem Fall viele Leistungen des Bauhofs drastisch verteuern. Mit dessen Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts könnten diese Zusatzkosten jedoch vermieden werden. Der Rat beauftragte die Stadtverwaltung in seiner jüngsten Sitzung damit, die erforderlichen Schritte gemeinsam mit Wipperfürth voranzutreiben. Ziel ist es, die Gründung zum 1. Januar 2025 zu vollziehen.