Landwirte in Hückeswagen Kreisbauernschaft beklagt drastisch sinkende Mitgliederzahlen

Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Oberberg, Franz Bellinghausen, berichtete später von sinkenden Mitgliederzahlen. „Von 2000 bis 2022 haben uns 45 Prozent den Rücken gekehrt. In Zahlen heißt das, dass von 772 Betrieben im Jahr 2000 nur noch 401 im Jahr 2022 Mitglied in der Kreisbauernschaft sind“, sagte er. Interessanterweise seien die bewirtschafteten Flächen in diesem Zusammenhang nur um 20 Prozent gesunken. „Die Flächen werden also von weniger Landwirten bewirtschaft. Allerdings werden hier wohl leider nicht alle Flächen angegeben, die auch bewirtschaftet werden, was sich am Ende natürlich auch finanziell bei uns bemerkbar macht. Ich kann da nur auf die Ehrlichkeit der Betriebe appellieren“, sagte Bellinghausen. Aktuell seien 18.000 Hektar bewirtschaftete Flächen Teil der Kreisbauernschaft. Auch das Thema „Wolf“ sprach Bellinghausen kurz an. „Der wird sicher auch in den kommenden Jahren hier Thema sein und sich im Bergischen Land sein Revier suchen“, sagte er. Es werde also auch künftig zu Schäden an Tieren kommen, davon könne man ausgehen. Man stehe hierzu in Kontakt mit der Landesregierung.