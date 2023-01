In Hückeswagen kämpfen wie die Profis Kampfsportler trainieren im neuen Boxring

Mika liebt es mit Boxhandschuhen, Handbandagen, Schienenbeinschonern und Mundschutz im Ring zu trainieren, ohne sich vom Gegner in die Ecke treiben zu lassen. „Es ist schwieriger als in der Halle, macht aber viel Spaß“, betont er. Dabei können die jüngsten Thaiboxer noch gar nicht über das obere Seil hinwegsehen, so groß ist der Boxring. Am Ende der Trainingsstunde gibt es kurze Zweikämpfe, für die Nina Schumacher per Handy auch gleich den Gong zum Runden-Ende beisteuert.