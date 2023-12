Weiterführende Schulen im Kreis Viersen Das MEG setzt auf Vielfalt

Schulausrichtung Als Europaschule mit bilingualem deutsch-englischem Bildungsgang und als „MINT Excellence Center“ bereite das Michael-Ende-Gymnasium seine Schülerinnen und Schüler auf vielfältige Weise auf das Leben in einer europäischen und globalen Welt vor, so die Schulleiterin. „Die Schülerinnen und Schüler können so aktive Trägerinnen und Träger des europäischen Gedankens von Freiheit, Frieden, Toleranz und Weltoffenheit werden.“ Dieser Leitgedanke finde sich in allen drei Profilen wieder, die die Schüler ab Klasse 7 können: der klassisch-allgemeinbildende Zweig (Vermittlung von kulturgeschichtlich bedeutsamen Allgemeinwissen), der bilinguale Bildungsgang (besondere sprachliche Förderung) und das MINT-Profil (besondere naturwissenschaftliche Förderung). „Zum anderen spiegelt sich dieser Leitgedanke auch in unseren Zertifizierungen wider“, so de Bruyn. Das Michael-Ende-Gymnasium ist zertifiziert als Europaschule, MINT Excellence Center, Certilingua Schule, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage sowie als Verbraucherschule. „Darüber hinaus legen wir besonderen Wert auf kulturelle Bildung sowie auf Persönlichkeitsbildung, was sich unter anderem in unseren Kooperationen mit dem Theater Krefeld/Mönchengladbach, dem Kresch Theater sowie der Villa Merländer und speziellen Achtsamkeitskursen und Workshops zeigt“, so de Bruyn.