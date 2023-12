Digitales in Meerbusch „Coding & Robotik“: Grundschüler nahmen an Schnupperkursen im Medienzentrum teil

Mit Hilfe von analogen Spielen erlebten die Grundschüler dann, was es bedeutet, einen Computer zu programmieren. Außerdem meisterten sie erste Aufgaben mit Lernrobotern und programmierten am iPad. „In den Workshops lernten die Kinder spielerisch, was es bedeutet zu programmieren, und konnten das Gelernte direkt kreativ umsetzen“, erklärt Johannes Feser, Referent für Medienbildung im Rhein-Kreis Neuss. „Ziel des Schnupperkurses war es aber nicht, 25 künftige Programmiererinnen und Programmierer auszubilden“, erläutert er. Es sei zunächst wichtig, junge Menschen an die digitale Bildung heranzuführen, um ein Grundverständnis zu schaffen. „Dadurch lernen die Kinder einerseits die digitale Welt zu verstehen und andererseits schon erste Fähigkeiten, um sie mitgestalten zu können“, hebt der Medienreferent hervor.