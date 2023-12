Prozess um sexuellen Missbrauch in Geldern „So kitzelt man nicht“

Geldern · Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen den früheren OGS-Betreuer an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern stand vor allem die Aussage der Lehrerin der Mädchen im Mittelpunkt. Sie habe am 26. Januar zum ersten Mal von den Vorwürfen gehört.

01.12.2023 , 14:58 Uhr

Der 24-Jährige Mann aus Straelen soll Mädchen sexuell belästigt haben. Foto: Dirk Weber

Von Dirk Weber