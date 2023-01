Weitere Arbeiten an Neubau in Hückeswagen Heizung der Löwen-Grundschule sorgt endlich für Wärme

In den vergangenen Wochen waren immer wieder Arbeiten auf dem Dach der Grundschule zu beobachten, gab es dort doch an verschiedenen Stellen Probleme mit der Rohrdurchführungen der Dachentwässerung. „Dabei war nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht diese undicht“, heißt es in dem Schreiben. Vielmehr habe eine fehlende Dämmung an den Rohren zu Kondenswasser-Ausfall am Rohr und zu Tropfwasser auf die abgehängten Decken geführt. Letzteres führte zu bräunlichen Verfärbungen, bei denen es sich jedoch nicht um Schimmelbildung handelte, wie Klewinghaus versicherte. Die betroffenen Bereiche wurden von der Baufirma ausgetauscht, die Dämmungen an den Rohren ergänzt.